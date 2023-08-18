Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)

ads ads ads ads
18/08/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GALEN ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

YELİM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

18/08/2023 10:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.