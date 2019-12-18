Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2019)

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18/12/2019

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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2019)

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276181

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255847

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu / Lefkoşa

 03922235180

GAZİMAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

 CAHİT SITKI TARANCI SOK.REFLEX TİM APT. KARAKOL BÖLGESİ GÜLSEREN YOLU MAĞUSA / Gazimağusa

 03923651011

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum / Girne

 03928152585

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

18/12/2019 09:40
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 18, Aralık, 2019,
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