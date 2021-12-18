Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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18/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu) / Lefkoşa

 03922286565

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT / Lefkoşa

 03922241545

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03922238675

GAZİMAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa

 03923669297

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 03923656939

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Lapta

 0392 821 34 34

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05488708442

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne / Girne

 05338300049

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt 03927147052

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa / Alt Mesarya

 03922369100

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa / Üst Mesarya

 0539 105 48 88

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

 0392 374 51 70

 

 

 

18/12/2021 10:54
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 18 aralık 2021,
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