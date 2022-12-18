Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2022)

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18/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2022)

LEFKOŞA

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 845 88 47

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 229 09 90

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

GAZİMAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE

SELİN ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

18.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

 


 

18/12/2022 08:35
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 18ARALIK, 2022
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