Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2022)
18/12/2022
LEFKOŞA
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 845 88 47
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 229 09 90
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
GAZİMAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE
SELİN ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
18.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele