Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2023)
18/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ALİ ERSOY ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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DERYA ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
18.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele