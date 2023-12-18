Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2023)

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18/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

**

ALİ ERSOY ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

DERYA ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

18.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

18/12/2023 13:45
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TAGS: haber, kıbrıs
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