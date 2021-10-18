Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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18/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu) Küçük Kaymaklı

 03922285515

***

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

***

LA PHARMA ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok. Adıgüzel Lastik Servisi yanı Göçmenköy Lefkoşa

 03922231414

GİRNE:

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

***

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne

 0533 839 19 60

GAZİMAĞUSA:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa

 05338797994

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

 China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa

 03923668866

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

18/10/2021 09:21
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TAGS: Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
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