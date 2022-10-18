Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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18/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KANDİL ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

SELİN ESER ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

***

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

***

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

18.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

18/10/2022 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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