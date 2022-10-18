Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
18/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KANDİL ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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SELİN ESER ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
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ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
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İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
18.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele