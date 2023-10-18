Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2023)
18/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BAŞAK ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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POSTACIOĞLU ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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HANDE BESMEL ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
18.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele