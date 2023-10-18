Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2023)

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18/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BAŞAK ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

HANDE BESMEL ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

18.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

18/10/2023 10:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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