Nöbetçi Eczaneler (18 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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18/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (18 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

İZEM ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

PAPATYAM ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

BARIŞER ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

18.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

18/09/2023 08:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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