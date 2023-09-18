Nöbetçi Eczaneler (18 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
18/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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İZEM ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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PAPATYAM ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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BARIŞER ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
18.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele