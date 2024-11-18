Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2024)
18/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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LA PHARMA ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MELİS UZUN ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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POSTACIOĞLU ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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EMİR ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
18.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz18/11/2024 09:07