Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2024)

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18/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

LA PHARMA ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MELİS UZUN ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

EMİR ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

18.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

18/11/2024 09:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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