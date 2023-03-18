Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
18/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 45 96
Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
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ORHAN BERKE ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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İLGEN ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KINAY ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
18.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele