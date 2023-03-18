Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
18/03/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 45 96

Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

İLGEN ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KINAY ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

18/03/2023 08:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.