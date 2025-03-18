Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2025)
18/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
PAPATYAM ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ALENBAY ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
İLGEN ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
ÖZENİR ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa
BAHAR ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
18.03.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz