Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2025)

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18/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

PAPATYAM ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

PERVİN ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ALENBAY ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

İLGEN ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

ÖZENİR ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa

BAHAR ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

18.03.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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