Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2022)
18/01/2022
LEFKOŞA
Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi
Şht.gaz.hasan Tahsin Caddesi, 81/c Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı Karşısı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-82-22
Hazal Reis Eczanesi
Eski Cemaat Meclisi Iplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe No:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 228-65-05
Seval Kaymak Eczanesi
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi, Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 227-96-19
GAZİMAĞUSA
Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topcu Bulvarı, Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)0 (392) 365-68-38
Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-54-54
GİRNE
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (533) 858-52-08
Meliz 2 Eczanesi
Ordu Pazarı karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-65-66
Mucizem Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:26 A Bücürük Yanı Ship Inn Otel Karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (548) 851-11-50
GÜZELYURT
Sercan Avcı Eczanesi
Şehit Raşit Osman Sokak No:2/E Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-48-94
İSKELE
Mehmet Ilban Eczanesi
Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak, N0:9 D Harup Fabrikası Karşısı Boğaz Iskele .
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))0 (392) 371-23-66
LEFKE
Derviş Kutret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (533) 882-94-56