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Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2022)

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18/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2022)

LEFKOŞA

Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi

Şht.gaz.hasan Tahsin Caddesi, 81/c Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı Karşısı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-82-22

Hazal Reis Eczanesi

Eski Cemaat Meclisi Iplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe No:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 228-65-05

Seval Kaymak Eczanesi

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi, Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 227-96-19

GAZİMAĞUSA

Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topcu Bulvarı, Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)0 (392) 365-68-38

Emir Eczanesi

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-54-54

GİRNE

Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (533) 858-52-08

Meliz 2 Eczanesi

Ordu Pazarı karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-65-66

Mucizem Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:26 A Bücürük Yanı Ship Inn Otel Karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (548) 851-11-50

GÜZELYURT

Sercan Avcı Eczanesi

Şehit Raşit Osman Sokak No:2/E Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-48-94

İSKELE

Mehmet Ilban Eczanesi

Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak, N0:9 D Harup Fabrikası Karşısı Boğaz Iskele .
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))0 (392) 371-23-66

LEFKE

Derviş Kutret Eczanesi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (533) 882-94-56

18/01/2022 09:20
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 18 Ocak 2022
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