Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2024)

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18/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

GÜNEY ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

OBA ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa

***

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

18/01/2024 08:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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