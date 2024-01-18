Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2024)
18/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
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GÜNEY ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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OBA ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa
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BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
18.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele