Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
18/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ARDA ULUPINAR ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 824 00 64
Bedrettin Cad., Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun un fabrikası karşısı), Lefkoşa
SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 820 72 84
20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ŞİFALI ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
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ALT MESARYA BÖLGESİ
KINAY ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
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İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
18.01.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele