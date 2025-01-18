Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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18/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARDA ULUPINAR ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 824 00 64

Bedrettin Cad., Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun un fabrikası karşısı), Lefkoşa

 

SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 820 72 84

20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa

 

TÖRENAĞA ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

 

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

ŞİFALI ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

 

***

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

 

MEHMET ARTER ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

 

***

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

***

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

***

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

***

ALT MESARYA BÖLGESİ

KINAY ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

***

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

***

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

18.01.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

 

 

 

 

 

 

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TAGS: KKTC, Eczane, Nöbetçi eczaneler
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