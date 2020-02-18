Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2020)

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 18 Şubat 2020

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18/02/2020
HK

Nöbetçi Eczaneler

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Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2020)

LEFKOŞA:

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

****

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

GİRNE:

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

GAZİMAĞUSA

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

18/02/2020 09:42
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TAGS: KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs
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