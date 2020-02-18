Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2020)
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 18 Şubat 2020
18/02/2020
HK
Nöbetçi Eczaneler
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LEFKOŞA:
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa
03922239340
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ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
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NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922281478
GİRNE:
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
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GAZİMAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
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TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240