Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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18/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2022)

LEFKOŞA

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272350

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa

 03922252818

DAĞMAN ECZANESİ

 BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03923301022

GAZİMAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 03923656939

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 24 92

GİRNE

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne / Girne

 03928150850

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Girne

 0542 855 31 14

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0392 815 90 90

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 

 

18/02/2022 08:31
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 18 şubat 2022),
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