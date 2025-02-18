Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2025)

18 Şubat Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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18/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARDA ULUPINAR ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 824 00 64

Bedrettin Cad., Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun un fabrikası karşısı), Lefkoşa

DİMAY KAĞCAN ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9. Yavuz Konnolu sok.Başkent Hastanesi yanı, Etik Hastanesi yolu Ortaköy, Lefkoşa

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

MELİZ 2 ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

HACER BALIKÇI ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

18.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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