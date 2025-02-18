Nöbetçi Eczaneler (18 Şubat 2025)
18 Şubat Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri
18/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ARDA ULUPINAR ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 824 00 64
Bedrettin Cad., Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun un fabrikası karşısı), Lefkoşa
DİMAY KAĞCAN ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9. Yavuz Konnolu sok.Başkent Hastanesi yanı, Etik Hastanesi yolu Ortaköy, Lefkoşa
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HACER BALIKÇI ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
18.02.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa