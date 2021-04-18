Nöbetçi Eczaneler-18.04.2021

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18/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler-18.04.2021

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı Lefkoşa

03922272575

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

0392 815 73 50

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

03928151447

GAZİMAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

0392 365 68 20

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

03923654240

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

0392 714 18 94

İSKELE

SELİN ECZANESİ

Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

0392 371 28 56

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

ALT MESARYA

KUDRET ECZANESİ

Vatan Cad. No:11 Vadili

05338386462

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

18/04/2021 10:43
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