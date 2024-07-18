Nöbetçi Eczaneler 18/07/2024
18/07/2024
Nöbetçi Eczaneler 18/07/2024
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» Salamis Yolu, DAÜ Çemberi Yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre Point
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-69-11
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaKaliland
0 (392) 365-69-39
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» Karakum Lemar karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 816-05-43
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (392) 821-30-88
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» Lastikçi Cahit yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 822-41-42
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-35-91
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-28-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-33-55
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» Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-37-00
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» Serena Butik karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-58-47