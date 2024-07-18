Nöbetçi Eczaneler 18/07/2024

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18/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler 18/07/2024

Nöbetçi Eczaneler 18/07/2024

Rezan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Presidental Bulding Dükkan No:6 Gazimağusa
» Salamis Yolu, DAÜ Çemberi Yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre Point
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-69-11

Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi, Halil Hamza Yolu, Ece Apt. Dükkan:3 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaKaliland

0 (392) 365-69-39

Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dükkan:2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne
» Karakum Lemar karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 816-05-43

Nazım Varış Eczanesi

Yayla Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi No:149 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (392) 821-30-88

Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, No:33 Karaoğlanoğlu / Girne
» Lastikçi Cahit yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 822-41-42

Sevil Eczanesi

55 Ecevit Caddesi, Beşyol Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-35-91

Selin Eczanesi

Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi No:5 Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-28-56

Ulus Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-76-49

Akdora Eczanesi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe Yolu Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-33-55

Adahan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 227-37-00

Ecegül Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi No:118/B Metropol Yolu Taşkınköy / Lefkoşa
» Serena Butik karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-58-47
18/07/2024 07:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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