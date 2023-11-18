Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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18/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

BİRGÜN ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

EMİN ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEVA ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

***

SAKARYA ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

18.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

18/11/2023 08:59
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TAGS: nöbetçi eczaneler listesi
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