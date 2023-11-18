Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
18/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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BİRGÜN ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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EMİN ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEVA ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
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SAKARYA ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
18.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele