Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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GÜNEY ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
19.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele