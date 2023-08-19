Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
19/08/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

GÜNEY ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

19.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

19/08/2023 08:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.