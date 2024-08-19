Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

GÜLNUR ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

19.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

19/08/2024 08:54
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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