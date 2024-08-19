Nöbetçi Eczaneler (19 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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GÜLNUR ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
19.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele19/08/2024 08:54