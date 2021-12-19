Nöbetçi eczaneler-19 Aralık 2021

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19/12/2021

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Nöbetçi eczaneler-19 Aralık 2021

LEFKOŞA

AKDORA ECZANESİ

MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

03922253355

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

03922279270

ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa

0392 223 21 31

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

03928151447

TÖRENSEL ECZANESİ

Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

05338585208

GAZİMAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU

03923654240

VELİ ATEŞ ECZANESİ

SALAMİS YOLU, SHOE FOR ME AYAKKABI MAĞAZASINDAN İÇERİYE DÖNÜNCE, MERVE KUAFÖR YANI / YENİŞEHİR

0392 365 04 19

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C

03927142457

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa

03922323500

ALT MESARYA

DÖRTYOL ECZANESİ

Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol

0542 851 64 34

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

19/12/2021 09:50
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TAGS: Nöbetçi eczaneler-19 Aralık 2021
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