Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

İSMET ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

***

ÖZENİR ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

19.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

19/12/2022 09:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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