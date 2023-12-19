Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
19/12/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2023)


LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

ORHAN BERKE ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

ALENBAY ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

MAĞUSA

MEVA ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

19.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

19/12/2023 08:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 19 aralık 2023, kktc,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.