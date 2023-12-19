Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/12/2023
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ALENBAY ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
19.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele