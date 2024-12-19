Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 112/D (Yarim Gelinlik yanı), Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

İSMET ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

RIZKI ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

19.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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