Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 112/D (Yarim Gelinlik yanı), Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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İSMET ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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RIZKI ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
19.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele