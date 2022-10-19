Nöbetçi Eczaneler (19 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (19 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

19.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

19/10/2022 09:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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