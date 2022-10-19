Nöbetçi Eczaneler (19 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
19.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele