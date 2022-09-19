Nöbetçi Eczaneler (19 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (19 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

***

SONUÇ ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

19.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

19/09/2022 08:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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