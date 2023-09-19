Nöbetçi Eczaneler (19 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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GÖNÜL ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
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KIZILBAŞ ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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KARAKOL ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
19.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele