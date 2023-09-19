Nöbetçi Eczaneler (19 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
19/09/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (19 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

GÖNÜL ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

KARAKOL ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

19.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

19/09/2023 09:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.