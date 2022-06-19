Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2022)

Nöbetçi eczaneler listesi...

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19/06/2022

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Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2022)

LEFKOŞA

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa

SEVCAN ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE

DÜNYA ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

SELİN ESER ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

GAZİMAĞUSA

AYBENK ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

ERGİN ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA 

MELİZ ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA

KUDRET ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 01 15

Bakçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4 Kordonboyu cad.İskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

19.06.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

19/06/2022 14:00
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 19 Haziran, 2022
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