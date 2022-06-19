Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2022)
Nöbetçi eczaneler listesi...
19/06/2022
LEFKOŞA
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE
DÜNYA ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
SELİN ESER ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
GAZİMAĞUSA
AYBENK ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
ERGİN ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA
KUDRET ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 01 15
Bakçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4 Kordonboyu cad.İskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
19.06.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele