Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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SEV ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MELİZ 2 ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
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SHİMA ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 89
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
19.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele