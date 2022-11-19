Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MELİZ 2 ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

***

SHİMA ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 89

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

19.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

19/11/2022 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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