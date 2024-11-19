Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

DEREBOYU ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

***

UZAY ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ERDEM SURURİ ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

19.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

19/11/2024 09:20
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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