Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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DEREBOYU ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
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UZAY ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ERDEM SURURİ ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
19.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele19/11/2024 09:20