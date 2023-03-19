Nöbetçi Eczaneler- 19 Mart 2023
19/03/2023
19 Mart 2023 Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
19.03.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz