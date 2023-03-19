Nöbetçi Eczaneler- 19 Mart 2023

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19/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler- 19 Mart 2023

19 Mart 2023 Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

 

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

MELİZ 2 ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

 

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

19.03.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

19/03/2023 09:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler- 19 Mart 2023
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