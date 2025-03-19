Nöbetçi Eczaneler (19 Mart 2025)

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19/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (19 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

SONUÇ ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/B, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

GİRNE ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

TURGAY PARALI ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

OSMANKAN ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DİLAN PUL ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

19.03.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: haber, kıbrıs
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