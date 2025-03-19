Nöbetçi Eczaneler (19 Mart 2025)
19/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
SONUÇ ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/B, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GİRNE ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
TURGAY PARALI ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DİLAN PUL ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
19.03.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy