Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2024)
19/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
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YELİM ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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HALKIN ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
19.01.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele