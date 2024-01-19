Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2024)

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19/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

***

YELİM ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

HALKIN ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

19.01.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

19/01/2024 08:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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