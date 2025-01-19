Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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19/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

KERMİYA ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

 

YELİM ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

 

YENİŞEHİR ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

 

***

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

 

ENVER POLİLİ ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

***

MAĞUSA BÖLGESİ

LARNAKA YOLU ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

 

SAKARYA ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

***

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

***

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

***

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

***

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

***

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

***

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4,

 

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

19.01.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

 

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TAGS: KKTC, Eczane, Nöbetçi eczaneler
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