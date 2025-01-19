Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
19/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
KERMİYA ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
YELİM ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
YENİŞEHİR ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
ENVER POLİLİ ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
LARNAKA YOLU ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
SAKARYA ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
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ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4,
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
19.01.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele