Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2020)
Nöbetçi Eczaneler...
19/02/2020
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LEFKOŞA
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922241210
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922281008
GÜL ECZANESİ
Salih Mecit Sok.No:16/ 3 Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa
03922276201
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa
03922277874
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656922
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa
03923663350
GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne
03928151025
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda) / Girne
03928157350
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt
03927144790
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312