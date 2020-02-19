Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2020)

Nöbetçi Eczaneler...

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19/02/2020

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Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2020)

LEFKOŞA

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922241210

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281008

GÜL ECZANESİ

 Salih Mecit Sok.No:16/ 3 Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276201

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa

 03922277874

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656922

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

GİRNE

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne / Girne

 03928151025

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda) / Girne

 03928157350

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144790

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

19/02/2020 09:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, NÖBETÇİ, ECZANELER, KIBRIS, haber, 19, Şubat, 2020
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