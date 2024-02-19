Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2024)
19/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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OBA 2 ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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DÜNYA ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
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KUNTER GÜVEN ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
19.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele