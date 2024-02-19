Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2024)

ads ads ads ads
19/02/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

OBA 2 ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

DÜNYA ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

19.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

19/02/2024 10:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.