Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2025)

19 Şubat Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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19/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 820 72 84

20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa

VAİZ ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 90

Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

PETEK ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DİLAN PUL ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

19.02.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: haber, kıbrıs
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