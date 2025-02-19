Nöbetçi Eczaneler (19 Şubat 2025)
19 Şubat Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri
19/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
SEVGİ KARABEKİR ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 820 72 84
20 Temmuz Sokak Suphi Hüdaoğlu Apt. No: 25 Kapı No: 1, Yenikent - Gönyeli, Lefkoşa
VAİZ ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 90
Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
PETEK ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DİLAN PUL ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
19.02.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz