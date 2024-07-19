Nöbetçi Eczaneler 19/07/2024
19/07/2024
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» Colin's Mağazası yanı, Califorian Restaurant karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-03-40
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-59-59
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
GazimağusaVadili
0 (392) 397-77-33
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» Sulu Çember karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 826-51-91
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 842-36-37
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKarakum
0 (392) 816-01-23
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-20-00
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 330-17-20
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 723-79-97
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» Karavezirler Petrol içi
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
LefkoşaCihangir
0 (392) 232-35-00
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» Zeyphyr Cafe yolu, Kiler Market çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKermiya
0 (392) 223-34-83
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» Otobüs Terminali karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-26-03
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» Hamitköy Işıkları üzeri, Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri karşısı, Atatürk Öğretmen Akademisi yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 225-45-00