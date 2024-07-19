Nöbetçi Eczaneler 19/07/2024

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19/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler 19/07/2024

Nasim Eczanesi

Özkoç Plaza Dükkan No:5 Salamis Yolu Mağusa
» Colin's Mağazası yanı, Califorian Restaurant karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-03-40

Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-59-59

Vadili Eczanesi

Vatan Caddesi No:95 Vadili / Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

GazimağusaVadili

0 (392) 397-77-33

Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi, No:2 Magic Tower Apt. Girne
» Sulu Çember karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 826-51-91

Maryam Eczanesi

Ankara Caddesi, No:155 Lotus Park Sitesi A-Blok Dükkan:1 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 842-36-37

Mehmet Gaziköylü Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKarakum

0 (392) 816-01-23

Süreyya Özcoşkun Eczanesi

Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Sokollu Sokak No:14-A Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-20-00

Sultan Topel Eczanesi

Makenzi Caddesi, Dükkan No:6 Ottoman yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 330-17-20

Sıdıka Umar Eczanesi

Menekşe Sokak No:2/B Gaziveren / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 723-79-97

Gülten Veli Eczanesi

Cumhuriyet Caddesi No:79/B Cihangir / Lefkoşa
» Karavezirler Petrol içi
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

LefkoşaCihangir

0 (392) 232-35-00

Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:24 Kermiya / Metehan / Lefkoşa
» Zeyphyr Cafe yolu, Kiler Market çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKermiya

0 (392) 223-34-83

Galen Eczanesi

Kemal Aşık Caddesi No:62/1 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Otobüs Terminali karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 227-26-03

Neriman Karataç Eczanesi

Mimar Mehmet Vahip Caddesi No:39/2 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Hamitköy Işıkları üzeri, Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri karşısı, Atatürk Öğretmen Akademisi yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 225-45-00
19/07/2024 08:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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