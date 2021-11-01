Nöbetçi Eczaneler (1Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (1Kasım 2021)

LEFKOŞA:

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

 0392 228 25 72

***

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

 03922235951

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 0392 223 19 97

GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

 05338300049

***

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 0392 815 00 09

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 0533 857 54 94

GAZİMAĞUSA:

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 0392 365 54 54

***

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 03923662928

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

01/11/2021 08:46
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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