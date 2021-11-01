Nöbetçi Eczaneler (1Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/11/2021
LEFKOŞA:
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı
0392 228 25 72
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İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
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SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne
05338300049
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DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
0533 857 54 94
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
03923662928
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565