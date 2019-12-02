Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2019)

Nöbetçi Eczaneler

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02/12/2019

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Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2019)

LEFKOŞA

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922288956

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa / Lefkoşa

 03924448688

GÖNÜL ECZANESİ

 ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922278461

GAZİMAĞUSA

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 03923662369

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

 05488422795

GİRNE

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 03928224142

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne / Girne

 03928151447

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 03927277646

02/12/2019 11:01
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TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, Eczaneler, 2, Aralık, 2019
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