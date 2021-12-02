Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/12/2021
LEFKOŞA
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 14 78
GÖNÜL ECZANESİ
ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
0392 227 84 61
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa
03922236750
GAZİMAĞUSA
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655959
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa / Gazimağusa
03923661994
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne
0392 822 32 02
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne
03928158118
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Alsancak
0533 839 19 60
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
05391099577