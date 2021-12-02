Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2021)

LEFKOŞA

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 14 78

GÖNÜL ECZANESİ

 ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 227 84 61

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 03922236750

GAZİMAĞUSA

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655959

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa / Gazimağusa

 03923661994

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 0392 822 32 02

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne

 03928158118

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Alsancak

 0533 839 19 60

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

02/12/2021 08:25
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 2 aralık 2021,
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