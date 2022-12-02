Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

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02/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

 Lefkoşa

Balın Eczanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
08:00 - 00:00

Yelim Eczanesi 

Gültekin Şengör Sok. Aküç Apt. Kumsal
08:00 - 00:00

Çağlayan Eczanesi 

İffet Oruz Sok. Dük. A/b Çağlayan
08:00 - 00:00

Gazi Mağusa

Faydalı Eczanesi 

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 M Öncesi Daü Bankamatik
08:00 - 00:00

Güzer Eczanesi 

City Mall Avm Yanı ( Arka Yol ) , Dersaneler Yolu, Golden Car Wash Çaprazı, Çanakkale,
08:00 - 00:00

Girne

Güven Eczanesi 

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı
08:00 - 00:00

Günay Varış Eczanesi 

Uğur Mumcu Cad. Bekir Bora İş Merkezi No:1
08:00 - 00:00

Maryam Eczanesi 

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak,
08:00 - 00:00

Güzelyurt

İnci Eczanesi 

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1k Terminal Karşısı
08:00 - 00:00

 İskele

Selin Eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni
08:00 - 22:00

Lefke

Sadiye Taşar Eczanesi 

Atatürk Cad. 26/a
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

02/12/2022 14:28
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 2 Aralık 2022, kktc
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