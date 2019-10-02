Nöbetçi Eczaneler (2 Ekim 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
02/10/2019
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LEFKOŞA:
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa
2231997
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa / Lefkoşa
2276181
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ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
2280909
GİRNE:
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne / Girne
8150850
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne
8222287
GAZİMAĞUSA:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
3648494
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VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa
3656977
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
7143252
LEFKE:
SADİYE TAŞAR
Atatürk Cad. 26/A Lefke - Lefke
7288312