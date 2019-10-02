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Nöbetçi Eczaneler (2 Ekim 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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02/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ekim 2019)

LEFKOŞA:

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa

 2231997

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa / Lefkoşa

 2276181

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 2280909

GİRNE:

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne / Girne

 8150850

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne

 8222287

GAZİMAĞUSA:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 3648494

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa

 3656977

GÜZELYURT:

 

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 7143252

 

LEFKE:

SADİYE TAŞAR

Atatürk Cad. 26/A Lefke - Lefke

7288312

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02/10/2019 08:51

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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler 2, Ekim, 2019, HABERKIBRIS,
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