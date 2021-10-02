Nöbetçi Eczaneler (2 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

 03922253259

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

 GİRNE:

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

***

SERTAÇ ECZANESİ

 Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

 0392 815 90 67

 ***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 0533 857 54 94

GAZİMAĞUSA:

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 3654004

***

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa

 03923652989

 GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

 İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

ÜST MESARYA:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

 03922323500

ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili

 03923978222

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

02/10/2021 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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