Nöbetçi Eczaneler (2 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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02/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (2 Eylül 2022)

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 229 09 90

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne

RIZKI 2 ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

GAZİMAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

NALAN ECZANESİ

02.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

02/09/2022 09:13
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 2eylüli2022,
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