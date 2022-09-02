Nöbetçi Eczaneler (2 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....
02/09/2022
LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 229 09 90
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE
EMİN ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
GAZİMAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
NALAN ECZANESİ
02.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele