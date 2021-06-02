Nöbetçi Eczaneler (2 Haziran 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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02/06/2021

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Nöbetçi Eczaneler (2 Haziran 2021)

LEFKOŞA

ZEHRA ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255947

 08:00 -00:00 (On-Call

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa

 03922273270

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922238222

 

GAZİMAĞUSA

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa

 03923652989

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

GİRNE

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 03928159067

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne

 03928222287

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt

 7142000

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

 

 

02/06/2021 08:22
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 2 haziran2021,
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