Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023
02/04/2023
Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
GALEN ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ
DÜNYA ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 835 54 22 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
VADİLİ ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
02.04.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele