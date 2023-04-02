Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023

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02/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023

Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 

GALEN ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ÜLKER POZAN ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 

GİRNE BÖLGESİ

DÜNYA ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

 

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 835 54 22 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

VADİLİ ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

02.04.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

02/04/2023 09:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler- 2 Nisan 2023
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